Kyrgios fa un passo indietro su Sinner: "Meglio di Alcaraz, a Carlos piacciono troppo le donne"

Le ultime settimane hanno presentato un Kyrgios diverso dal solito. Da oltre un anno il tennista australiano ha attaccato più volte Jannik Sinner per questioni legate sia al campo sia alla vita privata del fenomeno azzurro. Prima di Wimbledon Kyrgios aveva già detto la sua sul possibile esito del torneo londinese, indicando Alcaraz come favorito ma riconoscendo ed esaltando comunque le qualità di Sinner, definendolo come "incredibilmente potente". Nella giornata di ieri, durante il podcast Uts con il coach Patrick Mouratoglou, Kyrgios è tornato a parlare del duo che sta dominando il tennis mondiale, rivedendo di netto la sua posizione su Sinner.