Paolini, è allarme rosso: cosa c’è dietro il momento negativo dell’azzurra

Un secondo turno fatale a Wimbledon, sia in singolare che in doppio. L’esperienza londinese di Jasmine Paolini termina con parecchi giorni d’anticipo sulla tabella di marcia, soprattutto in relazione del fatto che lo scorso anno, sulla stessa erba dell’All England Club faceva finale. Era la sua seconda in uno slam, per altro consecutiva perché arrivava da quella al Roland Garros. Oggi, però, restano un unicum perché tanto a Parigi quanto a Londra, Jas &e