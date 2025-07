Wimbledon, c'è anche Bove in tribuna per il match di Cobolli   

È appena iniziata una giornata storica per il tennis Italiano a Wimbledon, con tre azzurri per la prima volta negli ottavi di finale dello Slam londinese. Il primo ad aprire la sua caccia ai quarti di finale è Flavio Cobolli, impegnato nella sfida con l'ex finalista del torneo Marin Cilic, che ha sorpreso tutti eliminando al secondo turno il numero uno di casa Jack Draper. Il romano ha conquistato il primo set per 6-4 grazie al decisivo break arrivato nel quinto game e ora può condurre avanti nel punteggio sotto gli occhi di un amico e tifoso speciale.