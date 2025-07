Cobolli, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Cobolli ai quarti, data e orario del match

Per la prima volta in carrieraapproda ai quarti di finale di uno Slam. Continua lo straordinario cammino del tennista romano agrazie al successo negli ottavi contro, ex numero 3 del mondo e già finalista ainel 2017. L'azzurro aveva già superato in tre set il croato quest'anno al. Per continuare a sognare, Cobolli troverà dall'altra parte della retenel prossimo turno.

L'incontro di quarti di finale che vedrà impegnato Flavio Cobolli contro il vincitore della sfida tra Novak Djokovic e Alex De Minaur è in programma mercoledì 9 luglio con orario e campo ancora da definire.

Dove vedere il match di Cobolli in tv

La 138ª edizione del torneo di Wimbledon è trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon.

Wimbledon 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 77.220

SECONDO TURNO - € 115.830

TERZO TURNO - € 177.840

OTTAVI DI FINALE - € 280.800

QUARTI DI FINALE - € 468.000

SEMIFINALE - € 906.750

FINALISTA - € 1.778.400

VINCITORE - € 3.510.000