Adesso è ufficiale: il Six Kings Slam è pronto a tornare. Il torneo-esibizione andato in scena lo scorso anno in Arabia Saudita è infatti stato riconfermato e si disputerà dal 15 al 18 ottobre a Riyadh, nella stessa sede della prima edizione. Al via ci sarà ancora una volta Jannik Sinner, vincitore nel 2024 in finale su Carlos Alcaraz, anche lui confermato tra i partecipanti. A completare il roster ci saranno poi Novak Djokovic, Jack Draper, Alexander Zverev e Taylor Fritz, ovvero i primi sei giocatori della classifica mondiale in questo momento.