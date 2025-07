Il palleggio estenuante di Cilic contro Cobolli manda ai matti il telecronista: "Dai però..."

Flavio Cobolli ha conquistato per la prima volta in carriera i quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Il tennista romano ha aperto la giornata dedicata agli ottavi di finale di Wimbledon battendo con il punteggio di 6-4 6-4 6-7(4) 7-6(3) l'ex numero 3 del mondo Marin Cilic , ex finalista dei Championships nel 2017, che ha abbozzato un tentativo di rimonta nel terzo set e si era trovato anche in vantaggio di un break nel quarto prima di subire il rientro del romano, che adesso al prossimo turno attende il vincitore della sfida tra Novak Djokovic e Alex De Minaur .

Cilic, il palleggio estenuante viene sottolineato dal telecronista

Cilic non è noto per la sua velocità tra un servizio e l'altro, anzi... Il tennista croato, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera, si prende molto tempo per palleggiare la pallina prima di iniziare il movimento della battuta infastidendo qualche volta gli avversari, come capitato anche nel famoso match contro Roger Federer al Roland Garros nel 2021 con lo svizzero che più di una volta si lamentò per questo motivo con il giudice di sedia. Anche quest'oggi nella sfida con Cobolli l'ex numero 3 del mondo e il telecronista Sky Pietro Nicolodi non ha mancato occasione per rimarcarlo ironicamente: "Dai però Cilic, abbiamo capito che ti prendi il tuo tempo ma siamo in mondovisione... Non fanno vedere il countdown perché altrimenti sarebbe sempre fuori tempo massimo. La pausa che ci mette manderebbe ai matti chiunque".