Dalila Spiteri trionfa al XX Torneo Internazionale femminile di tennis al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo

Con la vittoria della siciliana Dalila Spiteri si è conclusa la finale del singolo sulla palermitana Giorgia Pedone testa di serie n° uno con il combattuto risultato di 6/3 - 7/5, dove la maggiore esperienza ed aggressività della Spiteri si è imposta alla freschezza un po’ affannata dalla fatica nella semifinale, della giovane Pedone. Mentre nel doppio disputato ieri con la vittoria della coppia formata dall’italiana Noemi Basiletti e Giorgia Pedone si sono imposte nettamente ad altre 2 giovanissime promesse italiane Francesca Pace e Sofia Rocchetti, con il punteggio di 6/3 - 6/1. Quindi possiamo dire che il magico momento del tennis italiano è stato confermato dal Torneo delle giovani italiane finaliste sia in doppio che in singolo.

Da segnalare l’ottima impressione che ha destato la sedicenne russa Alisa Oktiabreva, la più forte tennista in classifica mondiale WTA per la sua età (448), la quale è stata sconfitta per 6/4 al 3° Set, dopo una partita molto combattuta, da Giorgia Pedone.