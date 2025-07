Ansia Sinner, chiede il fisioterapista: cosa è successo e dove si è infortunato

Jannik Sinner è in estrema difficoltà nella sfida di ottavi di finale di Wimbledon contro Grigor Dimitrov. Il numero uno al mondo ha perso il primo set per 6-4 ed è in svantaggio di un break anche nel secondo, con il bulgario che sta facendo al momento il bello e il cattivo tempo riuscendo a variare ritmo e colpi per provare a mandare fuori giri l'azzurro. Il piano tattico sta funzionando, complice anche un problema al gomito destro avvertito da Jannik scaturito evidentemente dalla caduta del primo game del match.