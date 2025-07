Sinner-Shelton, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Shelton, data e orario del match

L'epilogo peggiore per una partita che si era messa malissimo. Alla fine è peròa staccare l'ultimo pass disponibile per i quarti di finale didopo il ritiro dinel corso del terzo set quando il bulgaro, che conduceva avanti 6-3 7-5 2-2, è stato costretto a fermarsi per un problema al pettorale destro che non gli ha permesso di continuare il match. Scampato lo spavento dell'eliminazione, il numero uno al mondo troverà al prossimo turno

L'incontro di quarti di finale che vedrà impegnato Jannik Sinner contro Ben Shelton è in programma mercoledì 9 luglio con orario e campo ancora da definire.