Wimbledon-Sinner, ora c’è Shelton: l’eterna promessa pronta a fare il salto

Ancora una volta Ben Shelton. E’ sempre l’americano a fare da ago della bilancia delle sfide tra gli italiani negli slam di questa stagione. Come in Australia, anche ieri a Londra ha eliminato Sonego impedendo al torinese di giocarsi un quarto di finale a Wimbledon tutto azzurro contro Sinner. Successe lo stesso a Melbourne anche se in quel caso in palio ci sarebbe stata la semifinale, poi disputata e persa dall’americano proprio contro Jannik che si laureerà campione