Wimbledon, Alcaraz non si ferma più ed è a due vittorie dall’eguagliare Borg

Letale in campo, spensierato fuori. Tradotto: quasi imbattibile. Carlos Alcaraz conquista la semifinale a Wimbledon (dove affronterà Taylor Fritz) e lo fa annientando Cameron Norrie con il punteggio di 62 63 63 in un'ora e 39 minuti senza storia. Lo spagnolo è dunque il tennista più in forma del momento e lo dimostra giorno dopo giorno, mettendo da parte le pressioni e le ossessioni per la vittoria che invece lo avevano blandito durante l’assenza per squalifica