Pietrangeli, le parole che commuovono tutti tra il ricordo del figlio Giorgio, il tennis e il funerale: "Sarà così..."

L'intervista di Nicola Pietrangeli al "Corriere della Sera" è un mix di cose: fa commuovere, emozionare, riflettere e persino sorridere quando, nei dettagli, racconta già come ha previsto il suo funerale. Si parte però, inevitabilmente, dal dolore: non quello fisico, nonostante il ricovero a 91 anni e i tanti problemi successivi alla rottura del femore, ma quello dell'anima. Perdere un figlio (pochi giorni fa se ne è andato il suo Giorgio) ti devasta e Pietrangeli lo ammette: "È la prima volta che dico la verità. C’è stato un momento in cui gli amici, come mi hanno raccontato dopo, mi hanno visto più di là che di qua. Ora prevale il dolore per la perdita di mio figlio, il più piccolo. Io vengo dopo. Sarebbe stato giusto che venissi via io, non il contrario. Era molto malato. Non bisognerebbe sopravvivere ai figli".

Pietrangeli e il racconto del funerale: "Sarà così"

Alla sua età pensare a quello che ci sarà dopo è inevitabile e Pietrangeli, scherzando o forse no, dice di aver già previsto il suo funerale: "Ho spesso raccontato che vorrei assistere al mio funerale. Non scherzo. Si terrà allo stadio Pietrangeli del Foro Italico. Tremila posti a sedere. C’è il parcheggio, se piove ci si ripara nel sottopassaggio che porta agli altri campi e il funerale si rinvia al giorno dopo. Non voglio dare disturbo". Infine, due battute su Wimbledon, che lo ha visto protagonista tante volte anche come spettatore: "Non ho seguito una sola partita. Non ho un bel ricordo degli ultimi anni da spettatore. Gli inglesi non mi hanno trattato bene. Non mi davano neppure la macchina per il trasporto. Prendevo il taxi. Avrei meritato più gentilezza".