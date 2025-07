Panatta compie gli anni, la foto con le ex di Bertolucci fa impazzire i social: "Festeggia così..."

ROMA - Un giorno speciale per Claudio Panatta, ex tennista azzurro che oggi (9 luglio) compie 75 anni. E tra gli amici che lo festeggiano c'è anche Paolo Bertolucci, di un anno più giovane, con cui ha condiviso tante avventure sportive in passato e al quale è legato ancora oggi da un rapporto quasi fraterno, che li vede protagonisti spesso in coppia come commentatori e li porta a prendersi sovente in giro anche sui social.