Shelton impressionato da Sinner, l'ammissione in conferenza stampa: "Vi giuro, mai visto niente del genere"

Impressionato è dire poco. Più corretto dire incantato. Ben Shelton dice meglio di altri colleghi cosa vuol dire giocare contro Jannik Sinner , numero uno al mondo - non a caso - da più di un anno. Lo statunitense si sfoga in conferenza stampa dopo il quarto di finale perso a Wimbledon in tre set contro il fenomeno azzurro: "Non ho mai visto niente di simile alla velocità di palla di Jannik. Non vedi niente del genere contro nessun altro avversario in tabellone. Quando giochi contro di lui è quasi come se tutto andasse a velocità doppia".

La dura analisi di Shelton dopo la sconfitta con Sinner

Il racconto di Shelton è crudo ma realistico: "Perché perdo sempre con lui? È frustrante, ragazzi, vi giuro. Le partite contro Sinner e Alcaraz sono differenti. Con l'italiano ci ho giocato di più e mi impressiona la velocità che imprime alla palla. Non ho mai visto niente del genere. Non si vede niente di simile in giro. Di solito sono abbastanza bravo ad adattarmi alla velocità dell'avversario che ho di fronte ma con Sinner è diverso perché colpisce la palla così forte e con una tale continuità da entrambi i lati del campo, oltre al servizio, che davvero non so come fermarlo. Oggi ho servito molto meglio che in Australia, in modo più intelligente. Ci ho provato e basta. Ma la mia percentuale di prima di servizio è calata nei momenti in cui ne avevo bisogno e probabilmente ho giocato in modo troppo incerto. Lui tirava come se stesse sul cemento e io sulla terra battuta. Non sono riuscito a fare le cose che pensavo potessero metterlo in difficoltà, purtroppo".