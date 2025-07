Sinner-Djokovic, una semifinale da sogno. Ma da due anni Jannik è sempre favorito

Il 10° atto. Il match più simbolico, la sfida tra il vecchio numero uno e quello nuovo. La semifinale di Wimbledon che si disputa oggi alle 16 è probabilmente l'incontro più atteso dell'anno per chi ama il tennis puro. Sinner contro Djokovic, basta dire questo. In palio, appunto, la finalissima contro uno tra Alcaraz e Fritz. Qualche anno non ci sarebbero stati dubbi sulle quote vincenti tra il serbo e l'italiano, ma oggi le cose sono cambiate. Anzi lo son