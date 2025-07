Alcaraz-Fritz, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dove vedere la semifinale Alcaraz-Fritz in tv

Il match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, così come tutte le sfide del torneo di Wimbledon, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, trasmetterà le partite del Centre Court. La finale maschile del torneo sarà in diretta anche in chiaro su TV8.