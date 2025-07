Infinita Venus Williams: torna in campo a 45 anni, è wild card al Wta di Washington

WASHINGTON (STATI UNITI) - Venus Williams torna in campo a 45 anni. Dopo un'assenza di 16 mesi (Venus aveva disputato il Masters 1000 di Miami nel 2024, ndr) l'ex numero uno del mondo si rimette in gioco con l'obiettivo di divertirsi ancora. La campionessa statunitense classe 1980 ha infatti ricevuto un invito con wild card per partecipare al Wta 500 di Washington, al via dal prossimo 21 luglio. "Sono emozionata per aver ricevuto questa wild card - afferma la sorella di Serena -. C'è sempre qualcosa di speciale a Washington. L'energia, i tifosi, la storia. Questa città mi ha sempre mostrato grande affetto, e non vedo l'ora di tornarci per competere". La Williams ha inoltre fatto parte della squadra locale (i Washington Kastles) nel World Team Tennis.