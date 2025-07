È ancora possibile vedere dal vivo Sinner-Alcaraz? Sì, a patto di avere una cifra folle

Tutti vogliono esserci, nessuno vuole perdersela. Sale l'attesa per la finalissima di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ancora una volta l'uno di fronte all'altro come accaduto qualche settimana fa in occasione dell'ultimo atto epico del Roland Garros, dove ad avere la meglio è stato lo spagnolo al quinto set. La miglior sfida possibile che metterà ancora a confronto il numero uno e il numero due del mondo. L'appuntamento è fissato per le ore 17:00 italiane sul Centre Court dell'All England Club di Londra e comunque andrà sarà storia.