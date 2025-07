Sinner-Alcaraz in chiaro in tv: ecco dove si vedrà la finale di Wimbledon

La finale del singolare maschile dell'edizione numero 138 di Wimbledon sarà visibile anche in chiaro. Il miglior ultimo atto possibile che vedrà l'uno di fronte all'altro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , come accaduto al Roland Garros, è prevista per domenica 13 luglio alle ore 17 italiane e verrà trasmessa anche su Tv8 per tutti gli appassionati che potranno così seguire in diretta le emozioni della partita che chiuderà i Championships 2025 .

Dove vedere Sinner-Alcaraz

La 138ª edizione del torneo di Wimbledon è trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon. La finale maschile del torneo sarà in diretta anche in chiaro su TV8.