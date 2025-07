Panatta asfalta Djokovic: "Quella di Sinner in semifinale è stata...". E poi parla della finale con Alcaraz

Dopo i festeggiamenti per i suoi primi 75 anni, Adriano Panatta torna a parlare di tennis giocato e non solo, commentando alla sua maniera la semifinale tra Sinner e Djokovic e lanciandosi in un pronostico sulla finale di Wimbledon tra il numero 1 del Mondo e Alcaraz . Chiudendo con l'immancabile stoccata all'amico fraterno Bertolucci .

"Djokovic non potrà più battere Sinner e Alcaraz"

Nessun dubbio per Panatta, tra Sinner e Djokovic non c'è stata partita: "Diciamolo, questa semifinale per Sinner è stata una formalità. Ha giocato due set semplicemente mostruosi, dimostrando di essere tornato quello delle Finals di Torino, quindi esprimendosi a livelli francamente ingiocabili per uno come Djokovic. Dispiace per lui, perché è un grandissimo campione, ma ormai, a 38 anni suonati, arrivare in fondo ad uno Slam da tre set su cinque in due settimane diventa davvero complesso fisicamente. A Wimbledon è arrivato in gran forma e carico mentalmente, ma ormai non riuscirà più ad avere la meglio su due mostri come Sinner e Alcaraz".

Il pronostico di Panatta sulla finale

Certezze per Panatta anche sulla finale tra Jannik e Carlos: "Sarà comunque una grande partita, che alla luce della partita di Sinner contro Djokovic deve essere considerata alla pari. Vi dirò di più, secondo me andranno al quinto set, solo se uno dei due non dovesse essere al top potrebbe finire in quattro".