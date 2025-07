Sinner, la testa oltre l’ostacolo

Due set a uno, un break di vantaggio nel quarto, un paio di colpi che si inceppano sul suo servizio. Forse l’ha pensato pure lui, per un attimo: ci risiamo. Ma il mese passato dalla finale del Roland Garros a quella di Wimbledon dà la dimensione della forza di Sinner. Fatta eccezione per tre-quattro game alla fine del primo set, Jannik ha dominato la finale fisicamente, tecnicamente e soprattutto mentalmente. Se a Parigi aveva subìto le in