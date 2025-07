Boom di ascolti per Sinner su Sky: quasi sei milioni di spettatori

La finale di Wimbledon 2025 ha consegnato Jannik Sinner alla leggenda del tennis e ha fatto registrare un autentico trionfo anche sul fronte degli ascolti televisivi. Il match contro Carlos Alcaraz, trasmesso in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in chiaro su TV8, è stato seguito da 5 milioni e 670mila spettatori medi in total audience, con uno straordinario 40,4% di share. A comunicarlo è Sky, che specifica come il dato includa anche le visioni Sky Go e maxischermi.