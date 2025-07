Julian Cash conquista il doppio maschile a Wimbledon 2025: trionfo per l’atleta Lotto Sport

Lotto Sport celebra con orgoglio la straordinaria vittoria di Julian Cash, che si è aggiudicato il titolo nel doppio maschile a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, disputata sui prestigiosi campi in erba dell’All England Club di Londra. Un trionfo storico: era dal 1936 che una coppia inglese non vinceva il torneo di doppio ai "The Championships"



Un risultato che sottolinea il talento, la determinazione e la crescita continua dell’atleta britannico, e che rafforza l’impegno di Lotto nel supportare il tennis ad altissimo livello.