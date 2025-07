Zverev: "Posso battere Sinner e Alcaraz. Carlos? Se riesce a evitare le polemiche..."

Il 2025 era iniziato molto bene per Alexander Zverev, capace di raggiungere a Melbourne la terza finale Slam della sua carriera, tuttavia da quel momento in poi è stato un calando continuo. Il tedesco ha fatto registrare qualche acuto, come il titolo a Monaco di Baviera, ma non è mai andato vicino a replicare un risultato come quello dell'Australian Open. Il punto più basso l'ha probabilmente toccato a Wimbledon, dove è stato eliminato al primo turno dal francese Rinderknech e in conferenza stampa si è lasciato andare a una lunga riflessione sulla salute mentale, raccontando le sue difficoltà emotive. Zverev però non si è buttato giù, anzi è subito tornato in campo per preparare al meglio i prossimi impegni sul cemento americano. Avvistato alla Rafa Nadal Academy in quel di Manacor, si vocifera che Toni Nadal possa diventare il suo nuovo allenatore. In attesa di conferme o smentite, Sascha non perde di vista quello che rimane il suo obiettivo principale: sconfiggere i due giocatori che gli stanno davanti in classifica, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.