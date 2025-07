Connors spietato su Djokovic: "Vuole vincere un altro Slam con Sinner e Alcaraz?". Poi spiega perché Jannik ha vinto Wimbledon

Djokovic e la necessità di scalare il ranking

A proposito di Nole, Connors ha esordito così: "Non lo do per spacciato. Il problema è che se non riesce a essere tra i primi quattro della classifica, intanto rischia di affrontare Sinner o Alcaraz subito nei quarti e se non succede giocherà comunque tre partite difficili di fila che probabilmente lo metterebbero contro Sinner e Alcaraz uno dopo l'altro. È dura per lui - ha spiegato l'americano -, lo sarebbe per chiunque ma sicuramente ancora di più se hai 38 anni". Riguardo la sfida persa con Sinner ha poi precisato: "Quando hai coraggio viene fuori. Ho avuto la sensazione che abbia dato tutto quello che aveva per vincere Wimbledon e che quel risultato in semifinale non gli sia piaciuto. Perdere tre set di fila in quel modo... Non è abituato a cose del genere, non è lui, non è il suo gioco. Quindi credetemi, Djokovic potrebbe trovare un asso nella manica all'Us Open e lì potrebbe sorprendere molte persone".

Sinner e l'arma segreta per battere Alcaraz

Nel corso della puntata, Connors si è soffermato anche sul recente campione di Wimbledon e numero uno in carica da oltre un anno: "È interessante per valutare quello che è successo in finale, perché tutti hanno dato così tanta importanza al servizio. Sinner ha un servizio eccezionale, arriva a 225 km/h. È il più grande di sempre. Ma cosa ti fa vincere le partite? Le risposte, quelle in cui ha dominato Jannik domenica. Ha risposto con autorità e determinazione".