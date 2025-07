Alcaraz e il sorpasso a Sinner nella classifica Atp: può succedere ma…

Conquistando sull'erba di Wimbledon il quarto titolo Slam della carriera contro lo stesso Carlos Alcaraz , con cui aveva perso poche settimane prima la final del Roland Garros , Jannik Sinner ha aumentato il suo vantaggio in classifica sullo spagnolo, primo inseguitore alla vetta del ranking mondiale. Il numero uno al mondo ha mantenuto il primo posto nelle ultime 58 settimane, dopo essere diventato il primo italiano a raggiungere la vetta della classifica all'Open di Francia del 2024. Nonostante Alcaraz sia riuscito ad avvicinarsi durante la squalifica e con i successi degli ultimi mesi all'azzurro, il primato resta ancora lontano.

Sinner, quando può perdere il numero uno al mondo

Sinner ha iniziato Wimbledon con un vantaggio di 1.130 punti su Alcaraz e, vincendo il titolo, ha aumentato questo vantaggio a ben 3.430 punti. Ma per Alcaraz la vera occasione di sorpasso arriverà durante lo swing nordamericano, dato che Sinner avrà molti punti da difendere nei prossimi mesi. Il numero uno al mondo ha raggiunto i quarti di finale a Toronto, vinto il Masters 1000 di Cincinnati e poi gli US Open, per un totale di 3.200 punti da "scartare", mentre Alcaraz nello stesso periodo di tempo dovrà difenderne solamente 60.