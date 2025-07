Ve la ricordate Eugenie Bouchard? La tennista virale ha preso una decisione sulla sua carriera

Bouchard, ultimo torneo a Montreal

La tennista canadese, tormentata dagli infortuni negli ultimi anni, negli ultimi anni si è concentrata sulla sua carriera di influencer riscuotendo un discreto successo: attualmente ha più di 2,3 milioni di follower su Instagram. E non ha perso tempo, sfruttando il suo fisico da modella che le ha consentito di frequentare numerose passerelle degli stilisti più famosi. Ora ha annunciato che appenderà la racchetta al chiodo dopo il National Bank Open di Montreal, che inizierà il 26 luglio e per il quale ha ricevuto una wild card. Sarà l’ultimo atto della sua carriera, ma continuerà a far parlare di sé in altri campi.