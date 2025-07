Sinner dietro le quinte, parla il postino: "La nonna mi ha svelato il segreto di Jannik..."

Il postino: "Per me la famiglia Sinner è come le altre"

"Per me è una famiglia come le altre - racconta -. Sono riservati e gentili. Certo, sapere che in quella casa è cresciuto Jannik Sinner, che oggi rappresenta l'Italia nel mondo, fa un certo effetto. Ma quando lavoro, penso al mio mestiere, non al gossip. Arrivano tante lettere dai tifosi e tutto viene gestito con la massima riservatezza. Il rispetto della privacy vale per tutti, ancor di più per chi, come Sinner, ha scelto di mantenere un legame con la sua terra senza mai ostentarlo. Consegnare il giornale alla nonna di Sinner è parte della mia routine quotidiana. Ogni tanto ci scambiamo due parole, e lei mi ringrazia con qualche dolcetto fatto in casa. Una volta mi ha offerto dei niggilan, dolci tipici dell’Alto Adige: erano davvero squisiti. Le ho detto che forse avevo scoperto il segreto del talento di suo nipote stava tutto nei suoi dolci. Lei si è messa a ridere e mi ha risposto che, forse, non avevo tutti i torti. Nonostante la discrezione, non sono mancati gli incontri diretti con il campione. È capitato anche che quando lui è in zona, e arrivo a consegnare il giornale, mi venga incontro. Una mattina ci siamo fatti anche una foto insieme. È gentilissimo. Un ragazzo umile, esattamente come lo si vede in televisione".