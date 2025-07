Non solo Sinner, la rabbia di Kyrgios nei confronti di Nadal: "Lo disprezzavo per un motivo..."

Nick Kyrgios torna a far discutere prendendo di mira Rafael Nadal. Da quell'episodio accaduto a Wimbledon 2019, quando l'australiano colpì il campione spagnolo con una pallata ammettendo poi in conferenza stampa di averlo fatto di proposito. "Dite che avrei dovuto scusarmi per il passante che gli ho tirato addosso? E perché? Con tutti gli slam che ha vinto e con tutti i soldi che ha guadagnato non può prendersi una palla addosso? Ci ho proprio mirato, volevo colpirlo al petto, non ho proprio intenzione di scusarmi con lui". Kyrgios ha poi confermato di aver provato una forte antipatia verso Nadal: "Non lo sopportavo. Quando lo vedevo entrare e uscire dal campo, generava in me un odio immenso. Lo disprezzavo immensamente".