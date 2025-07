Le ATP Finals continueranno ad avere casa a Torino anche nel 2026 . Ad annunciarlo ufficialmente è stato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel , Angelo Binaghi , nel corso della presentazione del masterplan per l’edizione 2025 ospitata al grattacielo Intesa Sanpaolo . “Sono stato autorizzato a dirlo dall’ATP: le Finals saranno a Torino anche nel 2026”, ha dichiarato Binaghi , confermando la fiducia dell’organizzazione internazionale nella città piemontese, che ospiterà il torneo per un ulteriore anno. L’edizione 2025 si svolgerà dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena , e promette numeri record e tante novità.

Vendite in crescita e novità per il pubblico

“L’anno scorso abbiamo venduto oltre 200.000 biglietti. Quest’anno gli acquirenti provengono da 100 paesi diversi, 12 in più rispetto al 2024”, ha spiegato Binaghi. La domanda interna resta comunque predominante e superiore rispetto all’anno passato. Al momento sono già stati venduti 149.410 tagliandi, contro i 142.997 dello stesso periodo nel 2024: un incremento del 4,5%. Dal punto di vista sportivo, Binaghi ha sottolineato la possibilità concreta di vedere quattro italiani in campo: oltre a Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Tra le novità per il pubblico, è previsto un Fan Village ancora più grande e, per la prima volta, ci sarà un break musicale serale tra il match di doppio e quello di singolo. "Vogliamo che sia un'edizione indimenticabile", ha concluso il presidente FITP. Torino sarà pronta ad accogliere ancora una volta i migliori otto giocatori al mondo.