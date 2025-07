Il rimprovero a Sinner tra ironia e serietà: "Devi alzare il livello per giocare con me..."

Manca sempre meno al torneo di doppio misto dello US Open, che si preannuncia entusiasmante con tutte le sue novità, su tutte la presenza dei migliori tennisti al mondo. Le coppie stanno dunque entrando nel mood e, anche per aumentare l'hype in vista dell'evento, si stanno mandando dei messaggi a vicenda sui social. Uno di questi è stato indirizzato proprio a Jannik Sinner, che a Flushing Meadows condividerà il campo con la beniamina di casa Emma Navarro. Nonostante la pressione che comporta il fare coppia con il numero uno al mondo, la statunitense sta vivendo l'attesa in maniera molto rilassata. Non a caso, dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon gli ha mandato un messaggio molto simpatico, facendogli i complimenti per il traguardo raggiunto ma invitandolo anche ad alzare il livello - soprattutto nel gioco a rete - in vista dello Slam newyoprchese.