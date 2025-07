Murray e la dura risposta su Djokovic: "Il mio addio? Vi dico la verità, con lui..."

La collaborazione tra Andy Murray e Novak Djokovic è stata oggettivamente deludente, tanto da interrompersi già a metà 2025. C'erano alte aspettative e grande curiosità in vista di questo sodalizio, sia perché era la prima esperienza del britannico nella veste di coach dopo il ritiro, sia perché Nole era a caccia di nuovi stimoli dopo aver "completato" il tennis grazie all'oro olimpico. Salvo una finale a Miami e la semifinale all'Australian Open, invece, la collaborazione non ha portato i frutti sperati e Djokovic ha deciso di proseguire per la sua strada, separandosi da quello che per anni è stato uno dei suoi rivali. Nonostante ciò, Murray è stato estremamente lucido nell'analizzare l'addio da Djokovic, ammettendo i propri limiti quando gli è stato chiesto cosa non abbia funzionato. L'ex numero uno al mondo lo ha fatto in un'intervista al canale YouTube 'The Tennis Mentor', entrando nei dettagli.