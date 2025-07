Cobolli e l'omaggio da brividi a Fognini in tribuna: "Grazie per tutto, Fabio". Poi scoppia a piangere

Alla Hopman Cup di Bari, Flavio Cobolli ha reso omaggio a Fabio Fognini e Richard Gasquet dopo il match contro il francese. Con il microfono in mano, il romano ha elogiato Fognini, presente in tribuna con la moglie, l’ex tennista Flavia Pennetta, e uno dei loro figli, Federico, dicendo: “È uno dei giocatori che mi ha fatto scegliere questo sport. Vi chiedo un grandissimo applauso per lui”. Il pubblico pugliese ha risposto con una standing ovation per il ligure che si è ritirato, ma anche per il gesto non scontato dello stesso Cobolli.

Cobolli in lacrime per Fognini

Commosso, Cobolli è scoppiato in lacrime, aggiungendo: “Se sono il tennista di oggi, è anche grazie a te”, rendendo indimenticabile il momento. Ha poi chiesto un applauso per Gasquet, probabilmente alla sua ultima partita, sottolineando l’amicizia e il supporto ricevuto dal 39enne in un periodo difficile. Il gesto, pieno di sportività, ha entusiasmato il pubblico della Fiera del Levante.