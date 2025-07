Una finale per la storia: l’Italia del tennis non molla nemmeno l’Hopman Cup

L’Italia del tennis non molla niente. A confermare sempre più l’epoca d’oro che sta vivendo il nostro movimento sono Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, che scrivono la storia nella Hopman Cup, con la speranza di fare anche un passo in più. Dopo l’estasi per la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, non c’è un attimo di sosta per i nostri colori, che brillano più che mai anche nel tradizionale torneo, in corso per la prima volta a Bari.