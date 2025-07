Panatta e la tregua con Bertolucci: "Non so quanto durerà...". Si scatenano i commenti social

Tra battute e scherzi su compleanni, età avanzata, ricordi e aneddoti, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono sempre di più la coppia del momento sui social per tutti gli amanti del tennis. Una vita passata l'uno al fianco dell'altro sul rettangolo da gioco e un rapporto rafforzato dallo storico trionfo conquistato in Coppa Davis nel 1976 in Cile. Panatta e Bertolucci, protagonisti del podcast "La Telefonata", in cui analizzano le partite e anche del programma di Sky Sport "Tennis Heroes" negli ultimi giorni si erano scatenati su X per il compleanno di Adrianno, che il 9 luglio ha compiuto 75 anni.