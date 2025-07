“È stato bello chiudere la carriera a Parigi contro Jannik Sinner". Richard Gasquet, ex numero sette del mondo, ha giocato la sua ultima gara ufficiale contro Jannik Sinner, nell'ultima edizione del Roland Garros. Il tennista transalpino, che ora sta giocando la Hopman Club ed è stato sconfitto da Flavio Cobolli, ricorda la sfida contro il campione italiano, disputata sullo Chatrier. "Non era una partita facile, è il numero 1 del mondo. Non sai mai contro chi o dove giocherai il tuo ultimo match, e sono stato fortunato a poterlo sul Centrale di uno dei tornei più belli per i francesi. Ho affrontato il migliore al mondo, per me è stato un bel finale”.