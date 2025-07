Agassi torna in campo: sta allenando un temibile rivale di Sinner? 

Andre Agassi potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico di uno dei principali rivali di Jannik Sinner. L'ex campione statunitense ha infatti partecipato in modo attivo agli allenamenti di Holger Rune: il 22enne danese, attuale numero otto della classifica Atp, si sta allenando in vista dei prossimi tornei statunitensi: inizierà con l'Atp di Washington per poi concludere con gli Us Open. Oggi, al fianco del coach Lars Christensen, c'era anche l'ex numero uno del mondo.