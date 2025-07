Tennis, Rune cambia e punta ai vertici: la coppia con Agassi è più di una suggestione

Una coppia d’oro per provare a ribaltare le gerarchie del circuito Atp. È la mossa di Holger Rune, che ha preso i primi contatti con Andre Agassi per una collaborazione che sembra stia prendendo forma. Per adesso si è trattato di un affiancamento breve, di appena un paio di giorni, a Washington, alla presenza di coach Christensen e mamma Aneke. Ma c’è chi pensa già oltre, perché l’ex “Kid” di Las Vegas da giocatore aveva un cara