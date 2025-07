Serena Williams dimagrita e in grande forma: come ha fatto a stravolgere il suo fisico

È più in forma che mai Serena Williams, che sembra proprio aver raggiunto un fisico davvero invidiabile. Nonostante l'addio al tennis risalga ormai già a tre anni fa (era il 2022 quando dopo la sconfitta in tre set dall'australiana Ajla Tomljanovic agli US Open decise di appendere la racchetta definitivamente), la campionessa statunitense ha continuato a dedicarsi alla palestra, allenandosi con costanza e caparbietà anche sui campi da tennis. E i risultati si vedono eccome visto che a 43 anni sfoggia una forma fisica che non ha nulla da invidiare alle sue colleghe che gareggiano ai massimi livelli nel tour WTA.