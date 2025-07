Darderi si aggiunge allo show del tennis italiano: e arriva un altro primato

Di settimana in settimana, il tennis italiano continua a riscrivere la storia. Dopo un magico Wimbledon, con la vittoria di Jannik Sinner e l’ascesa di Flavio Cobolli, stavolta a prendersi la scena è Luciano Darderi. Il ventitreenne italo-argentino ha conquistato il terzo titolo in carriera (il secondo dell’anno) vincendo a Bastad, in Svezia, contro Jesper De Jong. Una vittoria di carattere, perché, da favorito, ha dovuto fare i conti con la carica dell’olandes