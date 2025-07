Sinner e Alcaraz rinunciano a Toronto: le conseguenze sulla lotta al vertice del ranking Atp

Dopo la finale di Wimbledon, vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, è rimandato il ritorno in campo del numero uno e del numero due del mondo. Né l'azzurro né lo spagnolo prenderanno infatti parte al Masters 1000 di Toronto, in programma dal 27 luglio al 7 agosto. Una scelta in linea con quella di molti Top 10 come Novak Djokovic e Jack Draper, anche loro ritirati dal torneo canadese. L'obiettivo è quello di volare direttamente negli Stati Uniti sul cemento di Cincinnati prima dell'appuntamento con gli US Open, dove Sinner dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.