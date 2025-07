Le parole inedite di Sinner dopo la finale di Wimbledon: "Mi sono passate per la testa tante cose..."

Sinner: "Per la testa avevo tante cose. Ricorderò tutto per sempre"

Il vlog si chiude con le parole di Sinner post trionfo: "Ho ricevuto un sostegno incredibile in queste due settimane. Sono molto felice, avevo vicino la mia famiglia, gli amici e tutto il team, si è creata un'atmosfera fantastica. Mi sono passate per la testa tante cose: quando ho servito per l'ultimo punto, il momento della vittoria, ma soprattutto mi è piaciuto l'abbraccio finale alla mia famiglia, con le persone che mi conoscono molto meglio di chiunque altro. Avere intorno a me delle persone fantastiche è la cosa che più conta per me. Oggi (il giorno del trionfo a Wimbldeon, ndr) è un giorno davvero speciale, me lo godrò. Questi ricordi saranno con me per sempre quindi sono davvero molto contento".