Il racconto emozionante di Cahill su Sinner e il riferimento ai momenti bui: "È stato in grado di riprendersi..."

Sinner, il retroscena di Cahill su Wimbledon

Nel video sono presenti anche le interviste ai coach di Sinner, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Queste le parole del coach australiano a poche ore dalla finale: "Quello che ha fatto per arrivare a questo punto è stato straordinario. Tutto il viaggio, non solo gli ultimi tre anni in cui siamo stati con lui, ma sin da quando è bambino e ha preso la prima racchetta in mano. Ha sempre avuto il sogno di giocare contro i migliori giocatori del mondo, negli stadi più grandi in un'atmosfera fantastica, di lottare per i titoli più importanti. Alcuni di questi sogni sono stati già realizzati, ma questo è il più grande: si tratta della finale sul campo centrale contro il campione in carica. È una grande rivalità quella tra lui e Alcaraz. Sono contento di essere sul treno con lui in questo viaggio e sono fiero di quello che è riuscito a realizzare negli ultimi due anni. E lo ha fatto nel modo giusto, che abbia vinto o perso, sempre nel modo giusto, rimanendo umile. E quando la giornata non era delle migliori, ha dimostrato un'incredibile classe, resilienza e fiducia in se stesso, tanto da essere in grado di riprendersi".