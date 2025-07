Sorpresa Rune, nel suo team entra Panichi. La mamma snobba Sinner: "Quando lavorava con Djokovic..."

Un'altra novità importante nel team di Holger Rune . Il numero 8 del mondo, che a partire dal torneo Atp 500 di Washington , ha intrapreso una nuova collaborazione con Andre Agassi , dal Masters 1000 di Cincinnati inizierà a lavorare anche con Marco Panichi , il preparatore atletico romano che era stato licenziato da Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon . A confermarlo è stata la mamma-agente di Holger, Aneke, che ha spiegato: "Diamo il benvenuto a Marco Panichi nel team. Porta con sé un'enorme esperienza, non solo dal punto di vista fisico, ma anche in tutto ciò che riguarda la costruzione di un campione e di un vincitore di un torneo Grande Slam. Questo porta il nostro progetto a un livello superiore".

La mamma di Rune presenta Panichi e snobba Sinner

Nel presentare la nuova collaborazione la mamma di Rune ha preso come esempio il lavoro volto da Panichi al fianco di Novak Djokovic, quasi snobbando i risultati ottenuti al fiando del numero uno al mondo: "Conosciamo Marco molto bene e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con lui. E Holger gli è sempre piaciuto. È una persona di livello speciale che entrerà a far parte del team. Il modo in cui lavora e il modo in cui ha collaborato con Novak Djokovic, rispecchia molto il modo in cui vediamo un preparatore atletico in una squadra e sarà anche attivo negli allenamenti".