Sinner stupito dal suo trofeo di Wimbledon: "È diviso in due parti ed è incredibile vedere che..."

Il successo contro Carlos Alcaraz nella finale del torneo di Wimbledon, ha permesso a Jannik Sinner di aggiudicarsi il prestigioso torneo del Grande Slam. E di portare a casa una coppa ambita e dall'importante valore simbolico. Il tennista azzurro l'ha mostrata a tutti i suoi fans sul suo canale Youtube. coppa è divisa in due parti: "Questo trofeo è molto speciale. Come si può vedere è diviso in due parti, qui ci sono tutti i vincitori, o meglio come potete vedere - ha detto Sinner - qui ci sono i nomi dei vincitori più recenti, compreso il mio nome che è l'ultimo".