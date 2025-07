Dal trucchetto dello zucchero sui pomodori al lavaggio della Ferrari: cosa fa Sinner dopo Wimbledon

Dopo aver conquistato a Wimbledon il quarto titolo Slam della sua carriera Jannik Sinner si gode delle meritate vacanze. Il numero uno al mondo ha deciso di non prendere parte al Masters 1000 di Toronto, in programma dal 27 luglio al 7 agosto, e per questo perderà i 200 punti in classifica guadagnati lo scorso anno con i quarti di finale raggiunti in Canada. L'obiettivo è quello di tornare con le pile completamente ricaricate in vista del torneo di Cincinnati, dove l'azzurro dovrà difendere il titolo dello scorso anno prima dell'appuntamento con gli US Open. In questi giorni, Jannik è stato protagonista di un video diventato virale nel quale è ritratto mentre lava una Ferrari 812 Competizione di colore nero con dettagli in giallo. Un auto dal valore di circa 500.000 euro.