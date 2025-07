Atp Umago, Passaro ko agli ottavi di finale: avanza Ugo Carabelli

UMAGO (CROAZIA) - Si conclude agli ottavi di finale l'avventura di Francesco Passaro al 'Plava Laguna Croatia Open', il torneo Atp 250 con montepremi totale pari a 596.035 euro in corso sulla terra rossa di Umago, in Croazia. Dopo il sofferto successo all'esordio con la wild card Dodig, il 24enne perugino, n.121 del mondo, si arrende negli ottavi di finale all'argentino Camilo Ugo Carabelli, 51° del ranking Atp e terza testa di serie del tabellone, che si impone in rimonta con il punteggio di 6-7 (5), 6-2, 6-3 dopo due ore e 35' di partita.