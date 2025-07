Musetti diretta Atp Washington: segui la sfida con Norrie di oggi

WASHINGTON (STATI UNITI) - E' il giorno dell'esordio di Lorenzo Musetti all' Atp 500 di Washington . Il tennista carrarino, seconda testa di serie del tabellone e bye al primo turno , sfida il britannico Cameron Norrie (n.41 Atp) sul cemento outdoor statunitense: in palio la qualificazione agli ottavi di finale . Segui la diretta sul sito del Corriere dello Sport - Stadio .

21:59

Musetti muove il punteggio nel set: Norrie avanti 5-1

Sotto 0-15, Lorenzo vince quattro punti di fila e accorcia le distanze. Ora però Cameron serve per il set.

21:56

Norrie vola sul 5-0 nel secondo set

Break consolidato dal britannico che chiude il game a zero e si porta sul 5-0. Ora Musetti serve per prolungare un parziale senza storia.

21:52

C'è il secondo break di Norrie: è 4-0 con Musetti

Cameron è letteralmente scatenato: sul 30 pari, il britannico si costruisce una palla break con un incredibile rovescio in diagonale che sfrutta poco dopo, complice una palla corta tutt'altro che precisa dell'azzurro in totale confusione.

21:48

Norrie consolida il break: 3-0 su Musetti

Il britannico tiene a 15 il turno di battuta, consolida il break e vola sul 3-0 nel secondo parziale chiudendo il game con un incredibile vincente di dritto in controbalzo. Serve una reazione di Musetti, ora in palese difficoltà.

21:44

C'è il break di Norrie, avanti 2-0 su Musetti

Arriva immediato il pesantissimo break del britannico che, sotto 30-0, vince tre punti di fila guadagnandosi una palla break (doppio fallo sanguinossimo di Lorenzo): Norrie non spreca la ghiotta chance e strappa la battuta all'azzurro.

21:38

Norrie cancella due palle break e tiene il servizio: Musetti sotto 1-0

Il britannico muove il punteggio nel secondo set ma che fatica. Cameron annulla due palle break e tiene il servizio ai vantaggi ma è Lorenzo a incantare il pubblico con il punto del 40-30: splendida palla corta di Norrie ma Lorenzo gioca un recupero vincente strettissimo che fa letteralmente impazzire i tifosi!

21:32

Al via il secondo parziale del match

Si riparte a Washington con Norrie al servizio.

21:30

+++ Musetti domina il primo set: 6-3 con Norrie +++

Altro game a zero (il secondo consecutivo) per Lorenzo che vince il primo set: netto 6-3 per il tennista carrarino dopo mezz'ora di match.

21:27

Norrie non si arrende: Musetti conduce 5-3

Il britannico concede un solo 15 a Lorenzo e prova una complicata rimonta. Ora Musetti serve per chiudere il set.

21:22

Musetti 'vede' il primo set: Norrie sotto 5-2

Primo game del match a zero per Lorenzo che si porta a un solo gioco dal parziale. Ora Norrie serve per restare nel set.

21:19

Norrie tiene il turno di battuta: Musetti avanti 4-2

Il britannico tiene a fatica il turno di battuta a 30 e prova ad accorciare le distanze.

21:13

Musetti vola sul 4-1, Norrie antisportivo

Lorenzo sale rapidamente sul 30-0, facendosi però raggiungere dal britannico complici due gratuiti (Cameron irride Lorenzo prima con un urlo tutto tranne che sportivo e poi con un 'Alè'). Lorenzo non si scompone e mette ancora una volta la freccia ma Norrie è concentrato e riesce a portare il game ai vantaggi. Qui Lorenzo, con uno slice vincente il successivo ace, 'zittisce' sul campo il suo avversario volando sul 4-1.

21:10

Norrie prova a ricucire lo strappo: Musetti avanti 3-1

Game a zero per Cameron che chiude con un ace e prova a reagire dopo un inizio di partita shock.

21:07

Musetti consolida il break: 3-0

Lorenzo tiene a 15 il turno di battuta, consolida il break e vola sul 3-0 in soli dieci minuti di partita!

21:04

C'è il break di Musetti: Norrie sotto 2-0!

Prima svolta del match: Lorenzo strappa immediatamente il servizio al britannico con un grande game in risposta. Il doppio fallo di Cameron e il lungoriga di rovescio portano il carrarino sul 30-0, Norrie accorcia (15-30) poi Lorenzo sale in cattedra guadagnandosi due palle break, entrambe annullate dal britannico. Ai vantaggi Musetti si costruisce la terza chance di break che arriva complice il clamoroso errore di rovescio di Norrie. Che inizio di partita per Musetti!

21:00

Musetti avanti 1-0 con Norrie

Lorenzo muove per primo il punteggio nel set concedendo un solo 15 al britannico.

20:58

Al via Musetti-Norrie!

Si parte a Washington con Lorenzo al servizio.

20:53

Musetti e Norrie in campo

Lorenzo e Cameron fanno il loro ingresso sul terreno del 'John Harris Stadium', accolti dagli applausi del pubblico.

20:50

Musetti-Norrie, i precedenti

Il bilancio dei confronti diretti tra i due tennisti sorride nettamente all'azzurro che si è imposto nei due precedenti, entrambi sulla terra rossa: Barcellona e Roland Garros nel 2023.

20:40

Atp Washington, Musetti-Norrie in tv e streaming

La sfida tra Lorenzo e Cameron, valida per il secondo turno dell'Atp 500 di Washington, sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

John Harris Stadium, Washington