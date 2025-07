Lo smacco di Griekspoor a Sinner è velenoso: "Alcaraz migliore, Jannik non ha nemmeno..."

La rivalità tra Sinner e Alcaraz divide e pone il quesito: chi è più forte? La classifica Atp dice che Jannik è il numero uno del mondo, e anche l'ultimo confronto a Wimbledon ha confermato lo status quo. Carlitos, però, è stato l'unico a battere Sinner, mettendolo in seria difficoltà. Insomma, si tratta di dettagli e di gusti. In ogni caso, parliamo di due fenomeni. Per Tallon Griekspoor, tennista olandese numero 31 del mondo, non c'è dubbio: l'azzurro è il migliore ma Alcaraz ha più colpi: "Con Sinner sai cosa aspettarti. Lui sa fare tutto e lo fa bene, è sicuramente il migliore in questo momento. Però non ha le stesse capacità e il gioco a rete di Alcaraz. Non ha nemmeno la palla corta né lo slice di rovescio. Sinner è a un livello altissimo, ma quello che fa Alcaraz in partita è incredibile", ha detto a 'The Changeover Podcast'.