Storica Venus Williams a Washington, vince un match a 45 anni: "Quanto è complicato..."

WASHINGTON (USA) - Venus Williams è ancora in grado di firmare record alla bellezza di 45 anni. La maggiore delle sorelle Williams si è qualificata al secondo turno del WTA 500 di Washington battendo in due set (6-3, 6-4) Peyton Stearns, numero 35 del mondo, e diventando la giocatrice più in là con gli anni a vincere un match di singolare WTA dal 2004, quando l'allora 47enne Martina Navratilova superò Catalina Castaño a Wimbledon. Lo ha fatto tornando in campo dopo un lungo periodo di stop e affrontando un'avversaria più giovane di ventidue anni. Venus, sette volte campionessa Slam, ha detto di avere ancora "il fuoco dentro", e in effetti la sua grinta e la sua condizione fisica le hanno permesso di dominare il match sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto della tenuta atletica.